Естонія готується встановити в країні сирени оповіщення про загрози

В Естонії до кінця року почнуть встановлювати сирени оповіщення про загрозу, повідомляє естонська телерадіомовна компанія ERR. Договір на купівлю сирен центр інформаційних технологій МВС країни та Рятувальний департамент Естонії уклали зі словацькою компанією Telegrafia. До літа 2023 року сирени планується встановити у 22 населених пунктах країни.

Система використовуватиметься у разі військової загрози, великих катастроф та надзвичайних ситуацій. Очікується, що сирени сповіщатимуть населення про загрози на додаток до аналогічних дій ЗМІ, сайтів офіційних відомств, соцмереж, розсилки СМС, а також до оповіщення через гучномовці та поквартирний обхід.

Встановлення сирен розпочнуть з Таллінна та околиць столиці, Тарту, Нарви, Пярну та деяких інших населених пунктів. У майбутньому систему готуються розширити і на інші великі населені пункти. Сирени встановлюватимуть на стінах високих споруд, таких як телекомунікаційні щогли, труби тощо. Переговори з власниками таких об’єктів тривають.

На створення системи оповіщення про загрозу за допомогою сирен естонська влада виділила 4,5 млн євро.

Про створення такої системи в Естонії почали думати від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У МВС країни пояснили, що це дозволить з центру, що розташований в Таллінні, включати сирени в будь-якому місті Естонії.

За даними Рятувального департаменту, наразі сирени оповіщення вже встановлені на трьох десятках великих підприємств в Естонії, їх планується згодом включити до загальнодержавної мережі.