В Естонії заблокували доступ до 53 сайтів, які транслюють російські підсанкційні телеканали

Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду Естонії (TTJA) заблокував доступ до 53 порталів, за допомогою яких можна було в інтернеті дивитися передачі російських телеканалів, що потрапили під санкції Євросоюзу, повідомляє видання Delfi.

Для захисту інфопростору та забезпечення дотримання санкцій ЄС Естонія, як уточнило видання, обмежила доступ до 195 сайтів і 51 телеканалу, які здійснювали ретрансляцію російських підсанкційних каналів.

«Згідно з опитуванням громадської думки, проведеним на замовлення Державної канцелярії, згадка російських каналів як важливого джерела інформації за рік знизилася з 33 до 11%, а довіра – з 40 до 18%. На підставі цих цифр можна сказати, що робота із захисту інфопростору Естонії була ефективною», – заявила генеральний директор TTJA Крісті Тальвінг.

У відомстві також повідомили, що продовжать відстежувати телеканали та інтернет-сайти, на яких можлива ретрансляція російських підсанкційних телеканалів.

TTJA наказав припинити трансляцію низки російських та білоруських телеканалів для клієнтів ТБ-послуг ще 25 лютого. Відомство пояснило, що це рішення ухвалене «через передачу цими каналами забороненої інформації».

Усіх постачальників телевізійних послуг зобов’язали за першої ж можливості зупинити трансляцію «РТР Планета», «НТВ Мир», «НТВ Мир Балтик», «Білорусь 24», «Росія 24» (ВДТРК) та «ТВ Центр International» (TVCI ).

Наразі департамент видав дозвіл на діяльність «Канал 7», «Канал 7+», «Кіно 7», «Орсент ТВ», ОTV, «Сімейка», Super Baltic, Super Plus, «3+ Естонія"». Естонське національне телерадіомовлення також має власний російськомовний канал ETV+.

Раніше в Литві комісія з радіо та телебачення також зобов’язала інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, щоб запобігти подальшому перегляду російських телеканалів, які пепербувають під санкціями Євросоюзу.

Комісія встановила, що такі російські телеканали продовжують трансляцію в інтернеті, а доступ до пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється за IP-адресами серверів, що використовуються для доступу до російського «Першого каналу», телеканалів НТВ, «Росія 1», «Росія 24» і «РТР Планета».