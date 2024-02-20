В Естонії затримали 10 людей, яких підозрюють у роботі на спецслужби РФ

Естонська прем’єрка Кая Каллас заявила, що в Естонії успішно зупинили гібридну операцію російських спецслужб.



«Ми знаємо, що Кремль націлений на всі наші демократичні суспільства», – написала вона в соціальній мережі X.



Служба внутрішньої безпеки Естонії повідомила про затримання 10 людей, яких підозрюють у діяльності на замовлення російської спецслужби.



За даними відомства, зібрані дані свідчать про координацію російською спецслужбою гібридної операції проти безпеки Естонії, мета операції – посіяти страх і створити напругу в естонському суспільстві. Повідомляється, що підозрювані виконували різні функції за завданнями російських спецслужб – збирали інформацію для підготовки нападів, а також здійснили частину нападів. Серед іншого, йдеться про атаку на автомобіль міністра внутрішніх справ минулого року.

Голова поліції безпеки Естонії Марго Паллосон підтвердив, що деякі з підозрюваних були завербовані через соціальні мережі. Підозрюваних затримали в грудні, на початку лютого, а останніх – минулого тижня. Триває розслідування.