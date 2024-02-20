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В Естонії затримали 10 людей, яких підозрюють у роботі на спецслужби РФ

Зібрані дані свідчать про координацію російською спецслужбою гібридної операції проти безпеки Естонії,
Зібрані дані свідчать про координацію російською спецслужбою гібридної операції проти безпеки Естонії,

Естонська прем’єрка Кая Каллас заявила, що в Естонії успішно зупинили гібридну операцію російських спецслужб.

«Ми знаємо, що Кремль націлений на всі наші демократичні суспільства», – написала вона в соціальній мережі X.

Служба внутрішньої безпеки Естонії повідомила про затримання 10 людей, яких підозрюють у діяльності на замовлення російської спецслужби.

За даними відомства, зібрані дані свідчать про координацію російською спецслужбою гібридної операції проти безпеки Естонії, мета операції – посіяти страх і створити напругу в естонському суспільстві. Повідомляється, що підозрювані виконували різні функції за завданнями російських спецслужб – збирали інформацію для підготовки нападів, а також здійснили частину нападів. Серед іншого, йдеться про атаку на автомобіль міністра внутрішніх справ минулого року.

Голова поліції безпеки Естонії Марго Паллосон підтвердив, що деякі з підозрюваних були завербовані через соціальні мережі. Підозрюваних затримали в грудні, на початку лютого, а останніх – минулого тижня. Триває розслідування.

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