У Міноборони Естонії повідомили про передачу Україні 2400 пістолетів

Міністерство оборони Естонії 7 липня повідомило, що відправило партію пістолетів «Макарова» (2400 одиниць) в Україну, щоб підтримати «посилення оборонних можливостей України». Повідомляється, що запит на таку зброю надійшов із України.

«Постійна агресія Росії в Криму та на сході України є неприйнятною і має ширший вплив на безпеку всієї Європи. З допомогою цієї поставки ми підтримуємо нашого союзника, який воює шостий рік», – заявив міністр оборони Юрі Луйк.

За його словами, Естонія послідовно підтримує Україну і наполягає, що суверенітет і територіальна цілісність країни мають бути відновлені.

«Окрім надання зброї, Естонія підтримує Україну у підготовці спеціальних підрозділів та у галузі військової медицини та ділиться досвідом у сфері територіального та кіберзахисту», – сказав міністр.

Як повідомили у Міноборони, транспортні витрати у майже 7 тисяч євро з транспортування зброї взяла на себе Естонія.