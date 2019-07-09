Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Липень 2019, Київ 18:51
Новини | Політика

Естонського дипломата номінували на посаду нового посла ЄС в Україні

У рамках планової ротації Матті Маасікас змінить французького дипломата Юґа Мінґареллі, який став послом ЄС в Україні в 2016 році

Дивитись коментарі

Естонського дипломата Матті Маасікаса номінували на посаду голови Представництва Європейського союзу в Україні, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

«Матті Маасікас номінований на посаду голови делегації ЄС в Україні. На даний час він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії», – йдеться в повідомленні.

У Європейській службі зовнішніх справ уточнюють, що Маасікас буде офіційно призначений на посаду після отримання агремана (згоди) від Києва.

У рамках планової ротації Маасікас змінить французького дипломата Юґа Мінґареллі, який став послом ЄС в Україні в 2016 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG