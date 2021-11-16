У Криму провели виїзне судове засідання з оглядом авто заарештованого фрілансера Радіо Свобода Єсипенка

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд 16 листопада провів виїзне засідання у кримінальній справі щодо заарештованого фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

Як розповів проектові після засідання адвокат Дмитро Дінзе, учасники процесу прибули на спеціалізовану стоянку, де у присутності доставленого із СІЗО Владислава Єсипенка провели «огляд транспортного засобу» – особистого автомобіля журналіста.

За словами адвоката, Єсипенко звернув увагу суду на відсутність відеореєстратора, а також висловив думку, що кишеня під кермовою колонкою, де нібито було виявлено вибуховий пристрій, стала більшою. При цьому адвокат зазначив, що «видимих ознак внесення конструктивних змін немає», але захист має намір з’ясувати в автовиробника характеристики цього поглиблення в торпеді.

Наступне засідання у справі Владислава Єсипенка в Криму заплановане на 22 листопада. До цього в процесі було оголошено місячну перерву – підконтрольний Кремлю суддя був у відпустці.

Російський суд у Криму раніше продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай закликав негайно звільнити Єсипенка з-під варти.