Західні дипломати вітають створення Етичної ради до Вищої ради правосуддя

Представники Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Німеччини, Канади, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейського банку реконструкції та розвитку виступили зі спільною заявою щодо створення Етичної ради до Вищої ради правосуддя.



«Сьогодні ми, міжнародні партнери України, які підтримують реформування судової системи в Україні, вітаємо створення Етичної ради на законодавчому рівні. Етична ради візьме на себе важливе завдання щодо встановлення відповідності членів Вищої ради правосуддя – вищого органу судової влади в Україні – критеріям професійної етики та доброчесності», – йдеться у заяві, опублікованій Посольством США в Україні у Telegram.

Згідно з повідомленням, троє міжнародних експертів – високопоставлені судді у відставці зі США та Великої Британії, а також колишній генеральний прокурор Естонії – працюватимуть разом із трьома українськими суддями в Етичній раді, «щоб сприяти суддівській доброчесності, ключовій вимозі як громадян України, так і української та міжнародної бізнес спільноти».



«Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку шляхетної місії Етичної ради та подальшу підтримку зусиль України щодо впровадження всебічної, цілісної судової реформи, і надаватимемо нашу повну підтримку на політичному та технічному рівні», – вказано у заяві.

Крім того, президент України Володимир Зеленський також сьогодні заявив, що вітає призначення першого складу Етичної ради «як надзвичайно важливий етап в успішній реалізації судової реформи».

«Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі. Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи», – цитує Зеленського його канцелярія.

2 листопада до Вищої ради правосуддя надійшов список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради. Міжнародні та іноземні організації визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня.

Членами Етичної ради стали: суддя Верховного суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич, суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін, суддя Верховного суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді, суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер та колишня генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Відповідно до закону «Про Вищу раду правосуддя», у разі, якщо голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними. Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду).