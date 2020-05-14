Європарламент схвалив спрощення візового режиму з Білоруссю

Європейський парламент схвалив угоду про спрощення візового режиму і реадмісію між Євросоюзом і Білоруссю. Про це свідчать результати онлайн-голосування, яке відбулося ввечері 13 травня в Брюсселі.

Візова угода передбачає взаємне полегшення відповідних процедур для більшості громадян і зниження візового збору для білорусів з 80 до 35 євро. Крім того, рішення про видачу візи ухвалюватимуть у термін до 10 днів. Збільшується перелік підстав для видачі безкоштовних віз у некомерційних цілях. Термін перебування іноземців в Білорусі збільшиться в два рази – з 90 днів на рік до 180.

Угода про реадмісію передбачає, що сторони повинні будуть здійснювати зворотний прийом на свою територію власних громадян, громадян третіх держав і осіб без громадянства, які «не відповідають або перестали відповідати критеріям легальності на територіях одна одної».

Тексти угод були підписані в січні після переговорів, що тривали більше ніж п'ять років. Угоду з європейської сторони ще має затвердити Рада Європейського союзу. Документ почне діяти в перший день наступного місяця. Тобто не раніше ніж 1 червня.