ЄС і Білорусь підписали угоди щодо спрощення візового режиму

Європейський союз і Білорусь підписали дві угоди, що мають на меті дещо спростити візовий режим для білоруських громадян для відвідин країн Шенгенської зони.

Угода про спрощення отримання віз і угода про реадмісію (повернення нелегалів), що їх сторони підписали в Брюсселі, є «важливим кроком у відносинах ЄС і Білорусі і відкривають шлях до поліпшення умов пересування громадян», заявили з цього приводу в Європейській комісії.

Документи, серед іншого, передбачають, що плата за розгляд прохання про короткотермінову шенгенську візу для громадян Білорусі знизиться до 35 євро з нинішніх 60, а самі ці прохання мають розглядатися, як правило, протягом 10 днів. Крім того, в випадку, якщо це прохання подається не безпосередньо до консульської установи, а через комерційний візовий центр, додаткова плата за його послуги не зможе перевищити сумарно 30 євро.

Окремі категорії подорожніх, серед яких журналісти, студенти чи члени офіційних делегацій, зможуть отримувати й багаторазові візи, термін чинності яких буде з часом зростати, їм також надалі доведеться подавати менше документів на підтвердження мети подорожі. Також зросте перелік підстав для безплатного розгляду прохань про візи.

Ці угоди ще мають ратифікувати Європейський парламент і парламент Білорусі, і вони набудуть чинності після обміну ратифікаційними грамотами – першого дня другого місяця після завершення процедури. Як очікують у ЄС, це може відбутися на початку червня 2020 року.

Таким чином, вони не встигнуть набути чинності до того, як із 2 лютого почне діяти оновлений шенгенський візовий кодекс – зміни до нього, серед іншого, передбачають зростання плати за розгляд прохань про короткотермінові шенгенські візи до 80 євро з нинішніх 60.

Переговори про ці угоди тривали з 2014 року. Вони стануть першим кроком до потенційного отримання й безвізового режиму для білорусів до країн Шенгену, який наразі вже мають громадяни України, Молдови і Грузії.