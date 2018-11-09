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09 Листопад 2018, Київ 18:29
Новини | Політика

ЄС надасть 25 мільйонів євро для підтримки сходу України

Минулого року ЄС виділив додатково 18 мільйонів євро на гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту на сході України

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Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган і постійна представниця Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані 9 листопада в Києві підписали угоду щодо програми ЄС із підтримки сходу України.

Як початок нової фази проекту «Підтримка Євросоюзом сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування, 2018-2022 роки» ЄС зробив внесок у 25 мільйонів євро.

«Цей новий етап буде впроваджувати всією родиною ПРООН... Наша допомога спрямована на ключові виклики, що стоять перед Україною», – сказала Лубрані.

За її словами, допомогу перш за все направлять у сфери децентралізації та місцевого урядування. Особливу увагу приділять інклюзивним і якісним медичним послугам.

Минулого року ЄС виділив додатково 18 мільйонів євро на гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту на сході України.

За останніми даними ООН, за час конфлікту в Україні загинули понад 10 тисяч людей.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, однак заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».

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