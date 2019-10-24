В Європарламенті оголосили лауреата премії Сахарова

В Європарламенті 24 жовтня оголосили цьогорічного лауреата премії Сахарова «за свободу думки». Ним став економіст і науковець, який відстоює права уйгурської меншини Китаю і відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі, Ільхам Тохті.

Президент Європарламенту Давид Сассолі під час оголошення лауреата закликав владу Китаю «негайно» звільнити Тохті.

Крім Тохті, у короткому списку премії також були: бразильські правозахисники – вбита в 2018 році Маріелла Франко, а також екоактивісти Клауделіс Сільва дос Сантос і Чіф Раоні та група студентів із Кенії Restorers, які захищають права жінок у своїй країні.

Вручення премії Тохті, як очікують, викличе засудження з боку Китаю.

Згідно з даними ООН, в китайських центрах масового утримання під вартою зараз перебуває понад мільйон уйгурів та інших представників мусульманських меншин.

США запровадили санкції проти організацій із Китаю через «репресії» в Сіньцзяні.

Пекін висловив «гостре невдоволення і рішуче несприйняття» кроком США і назвав заяви про порушення прав людини в Сіньцзяні «безпідставними».

Церемонія нагородження відбудеться 18 грудня у Страсбурзі.

Минулого року лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов, якого тоді Росія утримувала в ув’язненні. Нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.