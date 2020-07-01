«Це приватний візит»: в Європарламенті відреагували на приїзд французьких депутатів до окупованого Криму

У Європейському парламенті заявили, що нікого не уповноважували ані спостерігати, ані коментувати голосування щодо внесення поправок до Конституції Росії, зокрема в анексованому нею Криму.

Про це 1 липня заявили голова Комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Девід Маккалістер і співголова Координаційної групи ЄП з питань підтримки демократії та виборів Томас Тобе, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зокрема у заяві йдеться, що «будь-який член ЄП, який вирішив спостерігати за цим виборчим процесом у Російській Федерації або на незаконно анексованому Кримському півострові, де Європейський Союз не визнає і не визнаватиме проведення цього референдуму, зробив це з власної ініціативи, й за жодних обставин не повинен у жодних заявах чи діях пов’язувати цю участь із Європейським парламентом».

30 червня заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар на зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном звернула увагу на інформацію про візит групи французьких дипломатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до анексованого Росією Криму. Джеппар попросила офіційної реакції Парижа.

Понсен, зі свого боку, підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше цього ж дня голова комітету з народної дипломатії та міжнаціональних відносин російського парламенту Криму Юрій Гемпель повідомив російським медіа про прибуття у вівторок на півострів групи французьких депутатів. Він стверджує, що їхній візит очікується вже увечері 30 червня.

В МЗС України вже зазначали, що поїздки зарубіжних політиків до анексованого Росією Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство оприлюднило в липні 2016 року звернення, в якому застерегло іноземних громадян та осіб без громадянства від незаконних поїздок на анексований півострів.