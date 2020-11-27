Українці знову отримали найбільше дозволів на проживання в країнах ЄС – Євростат

Громадяни України у 2019 році отримали найбільше дозволів на проживання в країнах, що входять до Європейського союзу, повідомила у п’ятницю Статистична служба ЄС (Євростат).

Згідно з повідомленням, торік 757 тисяч перших посвідок на проживання дісталося українцям. Громадяни України посідають перше місце за кількістю отриманих дозволів серез усіх осіб, кому вони були видані. Майже чотири з п’яти таких дозволів видала Польща. Зокрема, 87% українців отримали дозвіл для працевлаштування.

На другому місці йдуть громадяни Марокко – їм було видано 133 тис. дозволів, з яких 47% видала Іспанія. На третьому місці – громадяни Індії, яким було видано 131 тис. дозволів, з них 19% у Німеччині.

Загалом у 2019 році в Євросоюзі було видано близько 3 мільйонів перших дозволів на проживання. У порівнянні з 2018 роком це більше на 6% або на 163 тис.

Минулого року найбільша кількість дозволів була видана у зв’язку з працевлаштуванням (41%), а також з родинних причин (27%) та освітніх причин (14%). Інші причини, зокрема й міжнародний захист, склали 18%.

Читайте також: Зеленський: ЄС запевнив, що безвізовий режим для України скасований не буде

Найбільше в Євросоюзі дозволів для працевлаштування видала Польща – 52% або 625 тис., з них 551 тис. дозволів було видано українцям. Франція видала найбільше дозволів для навчання (23% або 90 тис.), Німеччина – дозволів з сімейних причин (21% або 167 тис.).

Це вже четвертий рік поспіль, коли українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС.