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15 Лютий 2019, Київ 11:12
Новини | Події

Із «сірої зони» на Донбасі евакуйовані 46 людей – представник омбудсмена

Бойовики пропустили людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску

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Із «сірої зони» на Донбасі евакуйовані 46 людей, повідомив представник омбудсмена Павло Лисянський на своїй сторінці у Facebook.

«За рішенням командувача штабу ООС генерал-лейтенанта Сергія Івановича Наєва, 46 осіб з сірої зони евакуйовані, на цей момент люди проходять процедуру оформлення на КПВВ «Майорськ». Усі служби вийшли в нічний час, щоб допомогти і захистити наших громадян України. Учергове провокація окупантів не пройшла», – розповів Лисянський ввечері 14 лютого.

За його словами, бойовики пропустили людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску унаслідок чого вони залишилися в «сірій зоні».

Як бойовики поширюють фейки про Україну?
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Як бойовики поширюють фейки про Україну?

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Підтримувані Росією бойовики, зі свого боку, стверджували, що українські прикордонники відмовилися пропускати цих людей.​

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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