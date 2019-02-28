В Україні вперше провели евакуацію хворого повітряним транспортом – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про проведення першої аеромедичної евакуації хворого. За даними відомства, таку операцію провели 27 лютого на Донеччині дорогою до Києва.

«Дівчинку у важкому стані транспортували з Краматорська до Києва спеціалізованим літаком. Наразі дитину готують до оперативного втручання. Дівчинку 2006 року народження доставили з обласного відділення нейрохірургії лікарні міста Лиман Донецької області до аеродрому Краматорська. Лікар-анестезіолог і фельдшер супроводжували дитину до аеропорту у Києві. Для подальшого лікування бригада екстреної медичної допомоги у супроводі патрульної поліції доставила дитину в інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова», – повідомили у МОЗ.

За даними відомства, в операції взяли участь представники Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, рятувальники, учасники Операції об’єднаних сил за підтримки волонтерів та активістів.

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