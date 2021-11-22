З сирійських таборів вивезли ще трьох українок та 11 дітей – Чубаров

Вранці 22 листопада до України прибули ще три родини, яких вдалося повернути з Сирії, повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його інформацією, вдалося повернути трьох жінок та 11 дітей.

Він повідомив, що в Сирії лишаються ще семеро жінок і 12 дітей, які очікують на евакуацію з табора «Родж», куди українські родини перевезли з табору «Аль-Хола» наприкінці жовтня.

«Величезна подяка всім, хто причетний до евакуації цих громадян України – МЗС України, Офісу президента, Міністерству оборони України, спецслужбам України і багатьом іншим. Окрема подяка тим хто залучив усі механізми, щоб врятувати громадян України, які потрапили в біду», – написав Чубаров.

Згадані ним відомства наразі не публікували свою інформацію про цю евакуацію з Сирії.

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У жовтні Міністерство оборони повідомило про чергову, четверту операцію з евакуації громадян України з регіону північно-східної Сирії. Внаслідок неї з Сирії повернули уродженку Криму з чотирма дітьми. При цьому у відомстві планували, що п’ята евакуація буде фінальною.