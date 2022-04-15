Упродовж 15 квітня вдалося евакуювати понад 2800 людей – Верещук

Протягом 15 квітня в результаті роботи гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 2 864 людини, повідомила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини. З них: 363 особи – з Маріуполя; 2 131 особа – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь). З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 370 людей», – повідомила Верещук у Telegram.

Раніше сьогодні Офіс омбудсмена повідомив, що під час евакуації мешканців міста Старобільськ Луганської області до Дніпра по двох автобусах війська РФ відкрили вогонь, є поранені та загиблі. Детальнішу інформацію обіцяли надати згодом.

Українська влада щодня намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​