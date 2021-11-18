Літак з мігрантами із Мінська приземлився у Багдаді

Міністерство закордонних справ Іраку повідомило, що понад 400 мігрантів сіли в літак у Мінську, щоб повернутися до Іраку. Більшість пасажирів вийшла у місті Ербілі, решта – в Багдаді. За даними Iraqi Airways, на борту було близько 420 осіб.

У міністерстві заявили, що у літаку були здебільшого іракські курди.

Іракці, особливо курди, становлять значну частину мігрантів, які вирушили в Білорусь у пошуках виїзду до ЄС. Щонайменше вісім людей загинули на кордоні з моменту міграційної кризи, що почалася влітку, зокрема 19-річний сирійський хлопець, який потонув у річці, намагаючись потрапити до ЄС.

Поза тим, сьогодні польські військові затримали на кордоні близько 100 мігрантів з Близького Сходу. Міністерство оборони у Варшаві заявило, що «білоруси змусили мігрантів кидати каміння у польських солдатів, щоб відволікти їх. Спроба перетнути кордон відбулася за кількасот метрів».

Влада Польщі припустила, що криза може тривати місяцями або навіть роками.

Брюссель звинуватив Олександра Лукашенка у розпалюванні міграційної кризи у відповідь на кілька раундів санкцій ЄС проти його уряду через репресії проти мирних демонстрантів.

Прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила 18 листопада, що зараз у країні перебуває близько 7 тисяч мігрантів, 2 тисячі з яких перебувають у прикордонних районах.

У заяві білоруського авіаперевізника «Белавіа» від 18 листопада йдеться, що за домовленістю з Узбекистаном громадяни Афганістану, Іраку, Ємену, Лівану, Лівії та Сирії «не прийматимуться до перевезення на рейсах «Белавіа» з Ташкента до Мінська».