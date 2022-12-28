Через гумкоридори і організовану евакуацію у «безпечні» регіони перемістили понад пів мільйона людей – Мінреінтеграції

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що за результатами попередніх гуманітарних коридорів і під час обов’язкової та добровільної евакуації, яка триває дотепер, у «безпечні» регіони вдалося перемістити понад пів мільйона людей.

Як заявила профільний міністр, віцепрем’єр, це одне з головних досягнень Мінреінтеграції цьогоріч.

«Ми й надалі ведемо діалог із нашими міжнародними партнерами. Просимо надати нам допомогу, щоб організувати гуманітарні коридори з решти небезпечних напрямків. Зокрема, вимагаємо відкрити Василівку на Запоріжжі. Російські загарбники тривалий час відмовляються випускати через цей блокпост наших людей, використовуючи їх як живий щит. Вкотре хочу нагадати про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права: люди з непідконтрольних територій повинні мати змогу виїхати й врятуватися», – сказала Верещук.

За даними Мінреінтеграції, протягом перших трьох місяців війни відомство організувало 165 гуманітарних коридорів. У підсумку, в перші тижні повномасштабного вторгнення із зон бойових дій було евакуйовано понад 350 тисяч людей.