Єврокомісія заявила про перемогу над Україною в арбітражі щодо експорту необробленого лісу

У Єврокомісії 12 грудня заявили про перемогу в арбітражі з Україною щодо мораторію на експорт необробленої деревини. У Міністерстві з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у свою чергу зазначили, що суд визнав мораторій правомірним.

«Остаточне рішення комісії з врегулювання спорів, створеної відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, виявило, що українська заборона на вивезення всієї необробленої деревини несумісна з Угодою про асоціацію. Отже, очікується, що Україна якнайшвидше припинить експортну заборону. Це рішення завершує першу в історії торговельну суперечку ЄС за двосторонньою угодою», – мовиться в оприлюдненій Єврокомісією заяві.

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У Єврокомісії нагадали, що Брюссель підтримує Україну в різних проєктах, зокрема, й пов’язаних із охороною навколишнього середовища, а також державним управлінням та сталим управлінням лісами.

Постанова арбітражу однак підтвердила, що український мораторій не стосується жодної з цих цілей.

Разом з тим у суді підтвердили, що Україна має право на обмеження експорту за певних обставин, але чинна заборона має бути відредагована.

Заступник міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка заявив, що «арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин».

«Так існуюча заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною. Водночас арбітри визнали, що заборона 2015 року має бути відкоригована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію», – наголосив Качка.

Він додав, що коригувати законодавство потрібно буде у співпраці з ЄС.

«Як не дивно, головною причиною того, що ми не змогли до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року стало те, що автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу», – зазначив заступник міністра.

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, яким тимчасово заборонила експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Із 1 листопада 2015 року це почало поширюватись на деревні породи, окрім сосни, а з 1 січня 2017 року поширилося і на цю хвойну породу. Мораторій на експорт ділової деревини (крім дров) продовжує діяти.

У той же час Європейський союз вимагав скасування цього мораторію. Свого часу через це Єврокомісія відмовилася надавати Україні транш на суму 600 мільйонів євро.