ГПУ: екс-«торнадівцям» повідомили про завершення слідства щодо підготовки втечі з-під варти

Прокурори повідомили про завершення досудового розслідування у справі про підготовку втечі з-під варти особам, засудженим за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів на Донбасі, колишнім бійцям батальйону МВС «Торнадо». Про це речниця генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила у Facebook 23 жовтня.

«Також завершено досудове розслідування щодо трьох співробітників державної установи «Київський слідчий ізолятор», яким повідомлено про підозру за фактами пособництва екс-бійцям роти «Торнадо» у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК України», – вказано в повідомленні.

Засудженим за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів на Донбасі колишнім бійцям батальйону МВС «Торнадо» оголосили про нову підозру – в підготовці до втечі з-під варти, повідомила 28 вересня Генеральна прокуратура України.

За даними слідчих, під час обшуків 9 серпня у камерах екс-бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» в Лук’янівському СІЗО в них вилучили заборонені предмети, зокрема кийки, саморобні вибухові пакети і холодну зброю. Також колишні «торнадівці», утримувані у Лук’янівському СІЗО, чинили опір силовикам під час обшуків у їхній камері, повідомляв речник заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

Після цих подій двох «торнадівців» перевезли у колонію у місті Буча, одного у колонію Бориспільського району, екс-командира роти Руслана Онищенка етапували в колонію Білої Церкви.

У квітні 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів у зоні бойових дій на Донбасі. Рішення оскаржили.

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17 червня 2015 року суд заарештував групу бійців спецроти міліції «Торнадо» в Луганській області за підозрою у скоєнні тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудове розслідування встановило, що командир Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».