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28 Вересень 2018, Київ 12:36
Новини | Події

ГПУ: екс-«торнадівцям» повідомили про підозру в підготовці втечі з-під варти

Як стверджують у ГПУ, в серпні 2018 року в камерах «торнадівців» у Лук’янівському СІЗО знайшли заборонені предмети

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Засудженим за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів на Донбасі колишнім бійцям батальйону МВС «Торнадо» оголосили про нову підозру – в підготовці до втечі з-під варти, повідомляє Генеральна прокуратура України.

«Встановлено, що організована група з числа ув’язнених колишніх співробітників роти «Торнадо», за пособництва працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор», вчинили тяжкі й особливо тяжкий злочини, що виразилося у вчиненні масових заворушень, які супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів..., а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу», – заявили в ГПУ 28 вересня.

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Всі вісім підозрюваних, у тому числі колишній командир і бійці роти «Торнадо» утримуються під вартою, додали в ГПУ. Раніше їм оголосили про підозру в масових заворушеннях, погрозах вбивством і вимаганні. «Злочинні дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків», – додали в ГПУ.

Напередодні в прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження щодо неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Міністерства юстиції, що призвело до «вчинення протиправних насильницьких дій колишніми бійцями батальйону МВС «Торнадо».

Травми «торнадівця» Онищенка: жертва чи симулянт – відео
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Травми «торнадівця» Онищенка: жертва чи симулянт – відео

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За даними слідчих, під час обшуків 9 серпня у камерах екс-бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» в Лук’янівському СІЗО в них вилучили заборонені предмети, зокрема кийки, саморобні вибухові пакети і холодну зброю. Також колишні «торнадівці», утримувані у Лук’янівському СІЗО, чинили опір силовикам під час обшуків у їхній камері, повідомляв речник заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

Після цих подій двох «торнадівців» перевезли у колонію у місті Буча, одного у колонію Бориспільського району, екс-командира роти Руслана Онищенка етапували в колонію Білої Церкви.

У квітні 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів у зоні бойових дій на Донбасі. Рішення оскаржили.

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17 червня 2015 року суд заарештував групу бійців спецроти міліції «Торнадо» в Луганській області за підозрою у скоєнні тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудове розслідування встановило, що командир Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

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