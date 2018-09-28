ГПУ: екс-«торнадівцям» повідомили про підозру в підготовці втечі з-під варти

Засудженим за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів на Донбасі колишнім бійцям батальйону МВС «Торнадо» оголосили про нову підозру – в підготовці до втечі з-під варти, повідомляє Генеральна прокуратура України.

«Встановлено, що організована група з числа ув’язнених колишніх співробітників роти «Торнадо», за пособництва працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор», вчинили тяжкі й особливо тяжкий злочини, що виразилося у вчиненні масових заворушень, які супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів..., а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу», – заявили в ГПУ 28 вересня.

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Всі вісім підозрюваних, у тому числі колишній командир і бійці роти «Торнадо» утримуються під вартою, додали в ГПУ. Раніше їм оголосили про підозру в масових заворушеннях, погрозах вбивством і вимаганні. «Злочинні дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків», – додали в ГПУ.

Напередодні в прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження щодо неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Міністерства юстиції, що призвело до «вчинення протиправних насильницьких дій колишніми бійцями батальйону МВС «Торнадо».

За даними слідчих, під час обшуків 9 серпня у камерах екс-бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» в Лук’янівському СІЗО в них вилучили заборонені предмети, зокрема кийки, саморобні вибухові пакети і холодну зброю. Також колишні «торнадівці», утримувані у Лук’янівському СІЗО, чинили опір силовикам під час обшуків у їхній камері, повідомляв речник заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

Після цих подій двох «торнадівців» перевезли у колонію у місті Буча, одного у колонію Бориспільського району, екс-командира роти Руслана Онищенка етапували в колонію Білої Церкви.

У квітні 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів у зоні бойових дій на Донбасі. Рішення оскаржили.

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17 червня 2015 року суд заарештував групу бійців спецроти міліції «Торнадо» в Луганській області за підозрою у скоєнні тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудове розслідування встановило, що командир Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».