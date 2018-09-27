Справа «Торнадо»: прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо посадовців Мін’юсту – Лисенко

Прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження щодо неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Міністерства юстиції, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, провадження стосується дій, які призвели до «вчинення протиправних насильницьких дій колишніми бійцями батальйону МВС «Торнадо».

Як пояснює Лисенко, ГПУ провела нараду з представниками Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби, Центрального міжрегіонального управління юстиції, столичної прокуратури та Київського (Лук’янівського) слідчого ізолятора після позапланової перевірки в СІЗО.

«Вбивства, калічення в’язнів, їх вільне пересування по території установи, майже безперешкодне доставляння великої кількості спиртних напоїв, речей та предметів, які пристосовані для вчинення протиправних дій (димові патрони, дерев’яні бити, ножі, заточки тощо), інші надзвичайні події, порушення умов тримання та конституційних прав в’язнів, незаконна діяльність так званих кримінальних авторитетів значною мірою впливали на оперативну обстановку в СІЗО», – зазначив речник ГПУ.

Він додав, що учасники наради затвердили перелік спільних заходів для усунення передумов порушень в ізоляторі. Крім того, за словами Лисенка, Київська прокуратура отримала листа із зауваженнями щодо власного контролю за додержанням законодавства в Лук’янівському СІЗО.

Раніше ГПУ повідомляла, що під час обшуків 9 серпня у камерах екс-бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» в Лук’янівському СІЗО в них вилучили заборонені предмети, зокрема кийки, саморобні вибухові пакети та холодну зброю.

Також колишні «торнадівці», утримувані у Лук’янівському СІЗО, чинили опір силовикам під час обшуків у їхній камері, повідомляв речник заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

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Після цих подій двох «торнадівців» перевезли у колонію у місті Буча, одного у колонію Бориспільського району, екс-командира роти Руслана Онищенка етапували в колонію Білої Церкви.

У квітні 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців колишньої спецроти МВС «Торнадо» за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів у зоні бойових дій на Донбасі. Рішення оскаржили.

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17 червня 2015 року суд заарештував групу бійців спецроти міліції «Торнадо» в Луганській області за підозрою у скоєнні тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудове розслідування встановило, що командир Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували їх, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».