Експрезидент Колумбії отримав 12 років домашнього арешту

Колишній президент Колумбії Альваро Урібе отримав 12 років домашнього арешту за звинуваченнями у тиску на свідків та шахрайство.

73-річний Урібе став першим колишнім президентом в історії країни, якого засудили за злочин. Йому також заборонили обіймати державні посади та оштрафували на 578 тисяч доларів.

Альваро Урібе наполягає на своїй невинуватості. У суді в Боготі він заявив, що подасть апеляцію на свій вирок. Він сказав, що справа мала на меті «знищити голос демократичної опозиції».

Політик був президентом з 2002 до 2010 року і залишається популярним у Колумбії, попри звинувачення у співпраці з правими воєнізованими формуваннями для знищення лівих повстанських груп. Це твердження він заперечує.