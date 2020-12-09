Facebook отримав позови від влади США, які можуть змусити компанію продати Instagram та WhatsApp

Федеральна торгова комісія США та практично кожен американський штат подали позов до корпорації Facebook. Американська влада звинувачує Facebook у порушенні антимонопольного законодавства.

Комісія заявила, що буде вимагати відчуження Instagram та WhatsApp, оскільки США вважають придбання корпорацією цих активів незаконним.

На думку американської влади, Facebook «незаконним шляхом зберігає свою монополію у сфері соцмереж завдяки багаторічному антиконкурентній поведінці».

Facebook придбав Instagram у 2012 році за один мільярд доларів. Через два роки корпорація придбала WhatsApp за 19 мільярдів доларів.

У жовтні Федеральна торгова комісія США подала позов до Google, звинувачуючи компанію у зловживанні монопольним становищем на ринку пошуку та інтернет-реклами.