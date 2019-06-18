У Facebook повідомили про запуск власної криптовалюти

Соціальна мережа Facebook 18 червня повідомила про запуск криптовалюти під назвою Libra, яка є «дітищем» Facebook та ще 27 компаній по всьому світу.

«Можливість використовувати мобільні гроші може мати важливий позитивний вплив на життя людей, тому що вам не потрібно завжди мати при собі готівку, що може бути небезпечними, чи сплачувати додаткові збори за перекази», – написав на сторінці у Facebook засновник соцмережі Марк Цукерберг.

Повідомляється, що користувачі Facebook зможуть розплачуватися за допомогою Libra з 2020 року.

Після запуску криптовалюти користувачі можуть завантажити цифровий гаманець Calibra, який буде доступний у Messenger, WhatsApp і у вигляді окремого додатка.