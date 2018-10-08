Мінфін створить підгрупу з оподаткування криптовалюти

Міністерство фінансів планує створити робочу підгрупу з оподаткування операцій з криптовалютами – про це йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, створення підгрупи матиме на меті оцінити можливість підготовки податкових консультацій на основі чинного законодавства.

В альтернативному варіанті підгрупа має визначити концепцію відповідних змін до законодавства.

Крім того, Мінфін планує створити підгрупу, яка розробить пропозиції щодо опрацювання збору податку на додану вартість операцій із постачання програмної продукції.

Створення органів почнеться 16 жовтня 2018 року, заявки від профільних фахівців на участь у групах Мінфін приймає до 12 жовтня.

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Очікується, що узагальнені позиції груп будуть представлені на розгляд Експертної ради з підготовки узагальнюючих податкових консультацій в останньому кварталі 2018 року.