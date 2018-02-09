Співробітників ядерного центру в Росії заарештували за майнінг криптовалют

У російському ядерному центрі, місті Саров, за видобуток криптовалют затримали кілька співробітників Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики.

Кілька працівників ядерного центру нібито збиралися використовувати службове обладнання з метою збагачення. Зараз стосовно них порушено кримінальну справу.

Раніше Герман Греф розповів, що співробітники очолюваного ним «Сбєрбанку» Ощадбанку неодноразово були спіймані на майнінгу криптовалют на робочому місці.

За останній рік у Росії зріс інтерес до криптовалют, зокрема, через швидке зростання біткоїнів. У жовтні 2017 року міністр фінансів Антон Силуанов пообіцяв розробити механізм контролю над випуском і обігом цифрових грошей на території Росії.

Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики входить до складу держкорпорації «Росатом» і займається розробкою і виробництвом ядерної зброї.

В Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжним засобом. Це питання ніяк не врегульоване на законодавчому рівні.

Заступник начальника Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак заявив 8 лютого в ефірі Радіо Свобода у програмі «Деталі», що легалізація криптовалют дозволить кіберполіції зробити цей вид ділової активності контрольованим.