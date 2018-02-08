«Хочемо легалізувати криптовалюту» – Департамент кіберполіції

Легалізація криптовалют дозволить кіберполіції зробити цей вид ділової активності контрольованим. Про це в ефірі Радіо Свобода у програмі «Деталі» заявив заступник начальника Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

«Що стосується криптовалют, зараз ми розробили ряд пропозицій, винесли це питання на рівень уряду і хочемо криптовалюту легалізувати, щоб вона була підконтрольна. За допомогою цієї валюти здійснюється чимало злочинів: продаж наркотиків, зброї і таке інше», – повідомив Гринчак.

«Дуже часто до нас звертаються із заявами про викрадення криптовалюти. Існують шахрайські схеми, коли власник електронного гаманця надає доступ шахраям до своїх акаунтів, і вони переводять десятки тисяч доларів на інший гаманець. Цей вид злочину можна кваліфікувати як шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки. Людина ошукана, вона перерахувала якісь електронні кошти за якісь послуги і взамін нічого не отримала – це чисте шахрайство», – додав заступник начальника Департаменту кіберполіції.

Нині в Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами. Це питання ніяк не врегульоване на законодавчому рівні.

У Службі безпеки України 1 лютого повідомили, що викрили групу громадян України та Росії, яка фінансувала угруповання «ДНР» та «ЛНР» шляхом конвертації криптовалют.