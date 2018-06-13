Леніне, посунься – на твоє місце стане засновник біткойна!

У Києві на місці поваленого пам’ятника Леніну збираються звести пам’ятник засновнику біткойна. Але це не зовсім класичний пам’ятник у традиційному розумінні. В чому мета цієї ідеї і що вона говорить про «нову епоху»?

В Києві обертів набирає ініціатива зведення пам’ятника Сатосі Накамото.

Ідея в тому, щоб поставити статую просто на тому місті, де ще не так давно стояв засновник Радянського Союзу – його повалили під час Євромайдану.

Пам’ятник Леніну був символом минулих часів, він викликає суперечливі почуття в серцях людей. А Сатосі та децентралізація суспільства – це нова епоха та нові можливості

Такий проект буде першим у своєму роді: він є частиною глобальної кампанії, присвяченої вшануванню Сатосі Накамото – людини або групи людей, яким приписують створення біткойна та технології «блокчейн».

«Ми залучені у будівництво пам’ятників великій людині, яка для всіх є новим символом свободи», – сказав Андрій Мороз, український співзасновник групи, що встановлює пам’ятники Накамото.

«Пам’ятник Леніну був символом останніх століть, які залишилися в минулому, він викликає суперечливі почуття в серцях людей. А Сатосі та децентралізація суспільства – це нова епоха та нові можливості», – стверджує він.

Не зовсім традиційний пам’ятник

Щоправда, це буде не зовсім звичайний пам’ятник у традиційному розумінні. Першим етапом процесу є створення цифрової статуї Сатосі, яку буде видно через програму для смартфонів, яку створить компанія віртуальної реальності та роботобудування Raccoon World.

Застосунок показуватиме віртуальну статую тоді, коли на неї наведуть смартфон або інший пристрій,як у грі Pokémon Go.

Наразі з боку бізнесу є чималий інтерес щодо спорудження пам’ятника на одній з територій сучасних технологічних бізнес-центрів Києва

Але група під назвою «Республіка Сатосі Накамото», яка очолює кампанію, заявила, що планує подати клопотання в київський уряд про дозвіл на будівництво також і фізичної статуї на цьому місці.

«Якщо дозвіл на встановлення пам’ятника дадуть, він буде зведений в Києві на бульварі Шевченка на місці пам’ятника Леніну», – мовиться в повідомленні.

«А якщо клопотання відхилять, то пам’ятник Сатосі Накамото зведуть в іншому місці. Наразі з боку бізнесу є чималий інтерес до спорудження пам’ятника на одній з територій сучасних технологічних бізнес-центрів Києва», – зауважує веб-сайт.

Україна та криптосвіт

Україна вже давно втягнута в криптовалютний світ: галузь біткойнів та блокчейнів стрімко зростає, незважаючи на низку труднощів.

У той час як середньомісячна заробітна плата в Україні складає в перерахунку близько 250 доларів США, а роздрібні торговці дедалі більше приймають криптовалюту, багато українців стали частиною гонки операцій майнінгу, де вони можуть заробити, на думку аналітиків, вдесятеро більше.

Майнінг криптовалюти включає в себе використання потужних комп’ютерів для запуску програм протягом декількох днів і тижнів для завершення складних розрахунків, щоб допомогти підтримувати розподілений облік транзакцій у «блокчейні» – групі транзакцій, записаних у блоки, які, в свою чергу, пов’язані один з одним, формуючи ланцюг.

І майнери, які підтверджують операції, отримують винагороду – плату за транзакції.

1 біткойн на підтримку пам’ятника

Шквал активності підштовхнув український уряд до створення робочої групи для розробки регулювань галузі: мовляв, цифрові активи можуть використовувати злочинці, що створюватиме ризики для національної безпеки.

Кампанія за пам’ятник Накамото набула особливої популярності, коли український підприємець Олександр Сорока, засновник Startup Network – інвестиційної платформи, в якій підприємці знаходять приватних інвесторів, – пожертвував один біткойн для підтримки цієї ініціативи. Станом на 12 червня це приблизно 6750 доларів США.

Він зауважує, що українці дуже захоплені технологіями «блокчейн», і в країні дійсно є багато активних людей, які можуть розбудувати цілу галузь навколо неї.

Банк «Національний кредит», наприклад, створив мережу з майже п’яти тисяч терміналів по всій країні, в яких можна купити біткойни за готівку.

Ці термінали також дозволяють користувачам сплачувати рахунки за комунальні послуги біткойнами.

Банк каже, що створив мережу через дедалі більший попит з боку українців на більш дешеву, безпечну та зручну платіжну систему, особливо коли мова йде про операцій з електронної торгівлі.

(​Оригінал матеріалу, над яким працювали Alan Crosby та Christopher Miller, на сайті Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)