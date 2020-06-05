Facebook маркуватиме російські та китайські державні медіа

Facebook Inc буде маркувати російські, китайські та інші контрольовані державою медіа. Про це компанія повідомила 4 червня.

Також у планах Facebook блокувати будь-яку рекламу на сторінках цих ЗМІ, орієнтовану на користувачів у США.

У наданому соцмережею попередньому списку присутні російський «Спутник», китайське агентство Хinhua, іранське Press TV та інші. На початку маркування отримають приблизно 200 сторінок.

При цьому Facebook не буде маркувати жодні американські медіа, оскільки у США «навіть державні медіа мають редакційну незалежність», зазначив глава політики кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер.