МЗС Туреччини назвало фейком відновлення вантажного сполучення з Кримом – посол

Інформація про відновлення вантажного поромного сполучення між Кримом і Туреччиною є фейковою написав у Twitter 22 листопада посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Міністерство закордонних справ Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди про нібито відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак», – написав дипломат.

22 листопада вдень російські ЗМІ з посиланням на підконтрольного Росії директора автономної некомерційної організації «Південний регіональний центр підтримки експорту» Наталію Сєрову повідомили про «відновлення вантажного поромного сполучення між Кримом і Туреччиною». Пізніше російські ЗМІ спростували цю інформацію.

Представник президента України в АР Крим Антон Кориневич раніше заявляв, що інформацію перевіряють.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров не виключав, що повідомлення російських ЗМІ про начебто відновлення вантажного поромного сполучення між анексованим Кримом і Туреччиною є фейком.

Поромне сполучення між Севастополем і турецьким Зонгулдаком було організоване в кінці жовтня 2016 року, в березні 2017 року сполучення було зупинене за рішенням турецької сторони.

Заходження суден під іноземними прапорами в закриті морські порти і термінали анексованого Криму і Севастополя розглядається Україною як порушення норм міжнародного права і дії, що підривають суверенітет країни, а також як порушення законодавства України. Такі дії тягнуть за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, в тому числі кримінальну.