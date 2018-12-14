У пошкодженому вибухом будинку у Фастові відновили водопостачання – ДСНС

У пошкодженому внаслідок вибуху будинку у Фастові на Київщині відновлене водопостачання, повідомляє станом на 20:00 Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Поступово проводиться підключення до електропостачання з першого по третій під’їзд будинку та частину четвертого під’їзду (окрім п’яти пошкоджених квартир). На 8 годину 15 грудня 2018 року заплановано проведення робіт з підключення будинку до газопостачання (окрім аварійного під’їзду). Після завершення пошуково-рятувальних робіт мешканцям першого-третього та частини четвертого під’їзду буде надано дозвіл на повернення до власних квартир», – ідеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Рятувальники проводять роботи щодо розбирання завалу на третьому поверсі будівлі.

«Співробітниками ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» проведено попередній огляд пошкодженого будинку та складено акт, яким визначено що права половина 4 та 5 під’їзд перебувають в аварійному стані, доступ жильців до помешкань заборонено», – вказують також у ДСНС.

У новому повідомленні ДСНС уперше не йдеться про вибух газу як імовірну причину інциденту. На місці вибуху в п’ятиповерховому житловому будинку у Фастові Київської області немає слідів горіння газу, твердить технічний директор «Київоблгазу» Руслан Писанко.

14 грудня о 9:20 у Фастові в п'ятиповерховому будинку стався вибух без подальшого горіння.

Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Постраждала одна людина, 31-річний чоловік, стан якого медики оцінюють як задовільний.