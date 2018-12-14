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15 Грудень 2018, Київ 00:50
Новини | Події

ДСНС: з-під завалів пошкодженого будинку у Фастові дістали тіла двох людей

Вибух стався вранці 14 грудня

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що з-під завалів пошкодженого вибухом будинку у Фастові на Київщині дістали тіла двох людей. Раніше повідомляли про одного пораненого внаслідок вибуху.

«О 21:45 з-під завалів дістали два тіла – чоловічої та жіночої статі. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на третьому поверсі будівлі», – йдеться в повідомленні.

Вибух без подальшого горіння в п’ятиповерховому будинку стався у Фастові вранці 14 грудня. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Причина вибуху поки що невідома. У ДСНС раніше заявляли, що, ймовірно, вибухнув побутовий газ.

У «Київоблгазі» ознак вибуху газу у Фастові не побачили.

Вибух у Фастові: що говорять очевидці – відео
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Вибух у Фастові: що говорять очевидці – відео

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