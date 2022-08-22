Провідний інфекціоніст США Ентоні Фаучі оголосив про відставку

Доктор Ентоні Фаучі, провідний американський експерт з інфекційних захворювань, ім’я якого найбільше звучало під час пандемії COVID-19, оголосив 22 серпня, що йде у відставку в грудні після більш ніж п’яти десятиліть служби.

У заяві Фаучі йдеться, що він залишить свою посаду директора Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID), а також посаду головного медичного радника президента США Джо Байдена.

Втім Фаучі додав: «Я не йду на пенсію».

Байден у заяві Білого дому подякував йому за працю.

«Завдяки великому внеску доктора Фаучі у громадську охорону здоров’я життя людей тут, у Сполучених Штатах, і в усьому світі були врятовані», – сказав президент США.

Фаучі став обличчям реакції уряду на COVID-19, часто з’являючись у телевізійних новинах та на щоденних пресконференціях з офіційними особами Білого дому, включаючи тодішнього президента Дональда Трампа. Але в міру поглиблення пандемії Фаучі втратив прихильність Трампа та його чиновників, коли його заклики до постійного обереження зіткнулися з бажанням колишнього президента повернутися до нормального життя та просувати недоведені методи лікування вірусу.

Фаучі, попри критику адміністрацією Трампа, продовжував публічно виступати в ЗМІ, просуваючи соціальне дистанціювання, носіння масок у громадських місцях, впровадження вакцини проти COVID-19. Йому навіть погрожували розправою, відтак Фаучі було надано охорону. Коли Байден переміг на виборах, він попросив Фаучі залишитися в його адміністрації.