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07 лютого 2020, Київ 09:50
Новини | Спорт

FedCup: Україна посперечається з Хорватією за перше місце у групі

Лідер української збірної – Еліна Світоліна

Збірна України з тенісу проведе другу зустріч на Кубку федерації у групі А Євро-Африканської зони.

Українки посперечаються з хорватками за перше місце у групі. Початок першого матчу – о 16:00.

За збірну України грають: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Марта Костюк.

Напередодні українки з рахунком 3:0 перемогли команду Болгарії.

У групі В, де грають Італія, Естонія, Австрія та Греція, перше місце в групі вже забезпечили собі італійки.

У суботу по дві команди від кожної групи змагатимуть за вихід у плей-офф Світової групи. Початок матчів – о 13:00.

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