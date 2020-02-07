FedCup: Україна посперечається з Хорватією за перше місце у групі

Збірна України з тенісу проведе другу зустріч на Кубку федерації у групі А Євро-Африканської зони.
Українки посперечаються з хорватками за перше місце у групі. Початок першого матчу – о 16:00.
За збірну України грають: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Марта Костюк.
Напередодні українки з рахунком 3:0 перемогли команду Болгарії.
У групі В, де грають Італія, Естонія, Австрія та Греція, перше місце в групі вже забезпечили собі італійки.
У суботу по дві команди від кожної групи змагатимуть за вихід у плей-офф Світової групи. Початок матчів – о 13:00.
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