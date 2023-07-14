Війська РФ посилюють тиск на сили спротиву на окупованій частині Запорізької області – Федоров

Російські війська посилити тиск на місцеве населення та намагаються вичислити сили спротиву на окупованих територіях Запорізької області, зокрема, після потужного вибуху в Мелітополі почались обшуки. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.



За його даними, спецпідрозділи Росгвардії також прибули у селище Пришиб, яке розташоване за 50 кілометрів від Мелітополя, де на декілька годин заборонили виїзд з селища та обшукували будинки місцевих жителів.



На блокпостах російські військові також перевіряють телефони та переписки у соцмережах, а за останній тиждень ще й роблять демонстративні нічні облави на помешкання, додав Федоров.



«За останній тиждень вони можуть просто серед ночі зайти в квартири багатоповерхового будинку Мелітополя, можуть зробити надгучно, щоб прокинувся весь будинок, через декілька годин когось вивезти із зв’язаними руками. Це вони роблять показовою для того, щоб залякати наших жителів. Також, звичайно, якщо вони під час обшуку знаходять будь-яку українську символіку у будь-якій квартирі, то вони вже це можуть розцінити як тероризм. Хочу нагадати, що три місяці тому, вони, коли зупинили повністю обіг гривні, говорили, що і ті, хто володіє гривнею, це також вороги народу», – розповів Федоров.



За його словами, у такий спосіб війська РФ намагаються приборкати спротив місцевого населення на окупованих територіях.



«Тут треба подивитися, що відбувається в останні декілька днів. Перш за все, глибокому тилу (як ворог вважав) в Бердянську були вибухи в готелі «Дюна», де «щось сталося» з одним з генералів, якого вчора похоронили. Також після цих вибухів, коли вони почали розбирати завали, то одразу ж «щось відбувалося» з тим керівництвом ОМОНу, яке приїхало туди розбирати завали. Тож вони бачать, що не так просто відбувається, а той спротив, який залишився на тимчасово окупованій території, допомагає нашим військовим, допомагає нашим спецслужбам», – розповів Федоров.

Зважаючи на окупацію цієї території, редакція Радіо Свобода не може з інших джерел перевірити ці дані.

В окупованому Бердянську Запорізької області останнім часом часто почали повідомляти про звуки вибухів.

Як Мелітополь, так і Бердянськ російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.