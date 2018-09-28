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28 Вересень 2018, Київ 23:52
Новини | Міжнародні

«Фейсбук» повідомив про викриття чергового зламу, що вплинув на 50 мільйонів користувачів

«Фейсбук» останній рік переслідують невдачі

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Соціальна мережа «Фейсбук» повідомила, що нещодавно викрила черговий злам її систем безпеки, що вплинув майже на 50 мільйонів облікових записів.

Як повідомила компанія у своєму блозі, хакери скористалися недоліком у функції, що дає змогу користувачеві побачити, який вигляд має його чи її профіль для інших користувачів.

«Фейсбук» повідомив, що вжив заходів, щоб закрити цей несанкціонований доступ, і звернувся до правоохоронців.

При цьому було скинуто багато сеансів входу користувачів, так що 90 мільйонів людей від’єднало від соцмережі й вони мали ввійти в неї знову.

Як каже «Фейсбук», у компанії не знають, хто стоїть за нападом і де нападники базуються.

Цей злам став черговою з низки невдач, що переслідують соцмережу впродовж останнього року.

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