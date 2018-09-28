«Фейсбук» повідомив про викриття чергового зламу, що вплинув на 50 мільйонів користувачів

Соціальна мережа «Фейсбук» повідомила, що нещодавно викрила черговий злам її систем безпеки, що вплинув майже на 50 мільйонів облікових записів.

Як повідомила компанія у своєму блозі, хакери скористалися недоліком у функції, що дає змогу користувачеві побачити, який вигляд має його чи її профіль для інших користувачів.

«Фейсбук» повідомив, що вжив заходів, щоб закрити цей несанкціонований доступ, і звернувся до правоохоронців.

При цьому було скинуто багато сеансів входу користувачів, так що 90 мільйонів людей від’єднало від соцмережі й вони мали ввійти в неї знову.

Як каже «Фейсбук», у компанії не знають, хто стоїть за нападом і де нападники базуються.

Цей злам став черговою з низки невдач, що переслідують соцмережу впродовж останнього року.