Femen виступили проти приїзду «воєнних злочинців» на урочистості в Парижі

Активістки міжнародного руху Femen провели біля Тріумфальної арки в Парижі акцію проти приїзду до Франції «воєнних злочинців». Такими вони вважають низку голів держав, які прибувають до французької столиці на урочистості на честь сторіччя закінчення Першої світової війни.

У руках активістки тримали плакати з написами «Ласкаво просимо, воєнні злочинці» і «Війна – це мир, свобода – це рабство, невігластво – це сила». На тілах у них були написи «фальшиві миротворці» і «реальні диктатори».

24-річна учасниця акції Тара Лакруа заявила, що Femen виступають проти приїзду голів держав, які не поважають права людини у своїй країні. «Вони прийшли, щоб відсвяткувати мир у той час, як виступають за війну», – цитує активістку видання Le Figaro. Вона не уточнила, про кого саме йдеться.

У Facebook Femen під повідомленням про акцію стоять хештеги з прізвищами Володимира Путіна, Реджепа Тайїпа Ердогана, Дональда Трампа і Біньяміна Нетаньягу.

Всіх трьох активісток затримали співробітники поліції, уточнює Le Figaro.

10-11 листопада в Парижі відбуватимуться урочистості за участю лідерів понад 60 країн.

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