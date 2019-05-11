Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Травень 2019, Київ 19:10
Новини | Суспільство

Ветерани боїв на Донбасі долучились до фестивалю бойових мистецтв

Польова каша від ветеранів бойових дій на Донбасі, фестиваль на Київщині, 11 травня 2019 року

Дивитись коментарі

Ветерани бойових дій на сході України і волонтери з Києва та області, спортсмени і школярі з понад десяти міст країни взяли участь у Всеукраїнському фестивалі бойових мистецтв «Булава». Фестиваль відбувся 11 травня у селі Калинівка Васильківського району Київської області.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час фестивалю відбулись турніри з українського рукопашного бою «Спас», спортивного метання ножа та сокири, стрільби з лука тощо. Для дітей-відвідувачів фестивалю працювали майстер-класи з петриківського розпису та гри на барабані. Ветерани АТО (ООС) взяли участь у турнірі з рукопашу «Спас», почасткували гостей стравами польової кухні і розповіли про події на сході України.

Увечері на святковосу концерті виступатимуть співачка Kira Mazur, соліст гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк, кобзар Тарас Силенко та інші українські музиканти.

Серед організаторів фестивалю – Громадська спілка «Федерація громадських організацій учасників АТО Київщини», адміністрація Васильківського району та влада і громада Калинівки за підтримки Київської облдержадміністрації.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG