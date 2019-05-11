Ветерани боїв на Донбасі долучились до фестивалю бойових мистецтв

Ветерани бойових дій на сході України і волонтери з Києва та області, спортсмени і школярі з понад десяти міст країни взяли участь у Всеукраїнському фестивалі бойових мистецтв «Булава». Фестиваль відбувся 11 травня у селі Калинівка Васильківського району Київської області.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час фестивалю відбулись турніри з українського рукопашного бою «Спас», спортивного метання ножа та сокири, стрільби з лука тощо. Для дітей-відвідувачів фестивалю працювали майстер-класи з петриківського розпису та гри на барабані. Ветерани АТО (ООС) взяли участь у турнірі з рукопашу «Спас», почасткували гостей стравами польової кухні і розповіли про події на сході України.

Увечері на святковосу концерті виступатимуть співачка Kira Mazur, соліст гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк, кобзар Тарас Силенко та інші українські музиканти.

Серед організаторів фестивалю – Громадська спілка «Федерація громадських організацій учасників АТО Київщини», адміністрація Васильківського району та влада і громада Калинівки за підтримки Київської облдержадміністрації.