Закривати фестиваль класичної музики в Одесі буде учень Ростроповича

9 червня на концерті-закритті п’ятого ювілейного фестивалю Odessa Classics гратиме учень радянського віолончеліста Мстислава Ростроповича Міша Майський. На сцені одеської філармонії він виступатиме разом зі своїми дітьми. Про це Радіо Свобода повідомив засновник фестивалю, піаніст Олексій Ботвінов. За словами музиканта, Міша Майський був свого часу єдиним учнем, хто не відмовився від Ростроповича під час переслідувань останнього з боку радянської влади.

«Майський десь півтора року провів у в’язниці та психіатричній лікарні, потім одразу поїхав до Ізраїлю, де мав все розпочинати «з нуля». Він став всесвітньо відомим музикантом і чотири рази придивлявся до нашого фестивалю, питав колишніх учасників і дізнавався про Odessa Classics», – розповів Ботвінов.

Крім Ростроповича, Майській також навчався у Григорія П’ятигорського. В 1973 році він вперше виступив в Карнеґі-холлі (Нью-Йорк), в 1976 році – в Лондоні із Королівським філармонічним оркестром. Він грав із такими піаністами як Марта Аргеріх і Раду Лупу, скрипалями Джошуа Беллом, Іцхаком Перлманом, Вадимом Репіним і Максимом Венгеровым, диригентами Леонардом Бернстайном, Володимиром Ашкеназі, Даніелем Баренбоймом і Джузеппе Синополі. Всього віолончеліст записав понад 30 альбомів.

До України музикант приїде вперше. Разом зі своїми дорослими дітьми – Лілі Майські (фортепіано) та Саша Майські (скрипка) він зіграє низку творів радянського композитора Сергія Рахманінова, в тому числі «Прелюдію, op.23 №1», «Мелодію, op.3 №3», «Елегію, op.3 №1», а також твір Петра Чайковського «Пам’яті великого художника».

За словами Ботвінова, участь Майського – великий успіх фестивалю. Ще одним досягненням піаніст називає повторну участь скрипача Даніеля Хоупа. Вперше той взяв участь у фестивалі в 2017 році, а тепер підписав контракт про «резидентство» – зобов’язався грати на трьох фестивалях Odessa Classics по два концерти.

«Хоуп цього року також буде проводити безоплатний майстер-клас для трьох дівчат-скрипальок із Одеси, Києва та Львова. І ці ж дівчатка будуть грати разом із ним на його сольному виступі 6 червня – концерт для чотирьох скрипок Вівальді», – наголосив Ботвінов.

На сцені Одеського театру опери та балету Хоуп цього року гратиме твори Вольфганга Амадея Моцарта, Йоганна Себастьяна Баха і Ервіна Шульгоффа. Також Хоуп разом із Олексієм Ботвіновим і Цюріхським камерним оркестром гратиме на Потьомкінських сходах – концерт просто неба буде безкоштовним. Музиканти гратимуть твори Джорджа Гершвіна, Антоніо Вівальді, Сергія Рахманінова та Джорджа Гершвіна.

Фестиваль Odessa Classics проходитиме в Одесі з 1 до 9 червня 2019 року. Це вже п’ятий фестиваль класичної музики, засновником якого виступив одеській піаніст Олексій Ботвінов. Цього року, крім концертів класичної музики, глядачів чекає презентація фільму про грузинського симфонічного композитора Гію Канчелі, поетичні вечори, камерні концерти, виставки Арсена Савадова, Олександра Ройтбурда і Олега Соколова, а також лекції мистецтвознавця Наталі Чаморової (Київ).