ВР заборонила феєрверки та салюти в Україні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні, повідомили народні депутати Роман Грищук та Олексій Гончаренко у соцмережах.
Законопроєкт підтримали 290 депутатів.
Забороняється, зокрема, використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Законопроєкт був підтриманий депутатами у першому читанні в серпні минулого року.
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