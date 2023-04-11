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Новини | Суспільство

ВР заборонила феєрверки та салюти в Україні

Заборона не поширюється на використання піротехніки ЗСУ, поліцією та рятувальниками

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні, повідомили народні депутати Роман Грищук та Олексій Гончаренко у соцмережах.

Законопроєкт підтримали 290 депутатів.

Забороняється, зокрема, використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Законопроєкт був підтриманий депутатами у першому читанні в серпні минулого року.

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