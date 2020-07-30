У Швейцарії порушили кримінальну справу проти президента ФІФА

У Швейцарії прокурори порушили кримінальну справу проти президента ФІФА Джанні Інфантіно через його таємні зустрічі з генеральним прокурором Швейцарії.

Зустрічі між швейцарцем за громадянством Інфантіно та генеральним прокурором Міхаелем Лаубером відбулися у 2016 та 2017 роках, коли швейцарські прокурори вели розслідування щодо корупції в керівному органі світового футболу. Темою розслідування було, зокрема, те, як Росія та Катар здобули право приймати чемпіонати світу 2018 та 2022 років.

Інфантіно і Лаубер заперечують будь-які правопорушення.

Але призначений у червні спецпрокурор Штефан Келлер дійшов висновку, що “є ознаки злочинної поведінки”, повідомив 30 липня швейцарський орган, що здійснює нагляд за Генеральною прокуратурою країни. Можливі правопорушення включають “зловживання службовим становищем, порушення службової таємниці, надання допомоги злочинцям та підбурювання до таких діянь».

Наглядовий орган заявив, що Келлер потребує схвалення парламенту для скасування недоторканності Лаубера, щоб проти нього також можна було розпочати кримінальне провадження.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА)має штаб-квартиру у швейцарському місті Цюрих.

Лаубер цього тижня подав заяву про відставку, його повноваження спливають наприкінці серпня.

Інфантіно був обраний на другий термін на посаді президента ФІФА у 2019 році і вдавався до зусиль щодо очищення реноме організації, яка, за його словами, стала «токсичною, майже злочинною» за правління попередника, Йозефа Блаттера.