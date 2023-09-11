У Росії суд заочно заарештував мера Дніпра Бориса Філатова, він відреагував

Басманний районний суд Москви заочно заарештував мера міста Дніпро Бориса Філатова, повідомляє «Медіазона» з посиланням на прес-службу суду. Водночас Філатова внесли до бази розшуку МВС Росії.



За даними «Медіазони», російська влада звинуватила мера Дніпра в розпалювані ненависті або ворожнечі, а також приниженні людської гідності із загрозою застосування насильства.

Справу проти Філатова доручив завести особисто голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін. За версією СК, мер «у забороненій у Росії соціальній мережі опублікував пост із закликами вбивати росіян у всьому світі».



Філатов, коментуючи рішення російського суду, написав у телеграмі, що вважає свій арешт «найвищим визнанням заслуг перед Україною».

У листопаді 2020 року на місцевих виборах мер Дніпра переміг Борис Філатов. Це вже його другий термін на цій посаді.