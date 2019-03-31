Одна з найбагатших жінок Росії загинула під час авіакатастрофи в Німеччині

Одна з найбагатших жінок Росії, співвласниця холдингу S7 Group Наталія Фільова загинула внаслідок авіакатастрофи в Німеччині, повідомила прес-служба авіакомпанії S7.

55-річна Фільова була на борту літака Epic-LT, який розбився під час наближення до аеропорту в місті Егельсбах, що в 10 кілометрах на південь від Франкфурта. Літак прибував з Франції.

Поліція Німеччини заявила, що, ймовірно, на борту було три людини, включно з пілотом.

Причина катастрофи наразі не встановлена.

S7 є другою за розміром авіакомпанією в Росії, яка літає за 150 напрямками в 35 країнах.

У рейтингу найбагатших людей Росії за версією Forbes Фільова посідала 172 місце зі статками у 600 мільйонів доларів.