Авіакатастрофа на Філіппінах – кількість жертв зросла

Військове керівництво Філіппін повідомило про збільшення до 29 кількості загиблих в авіакатастрофі військового літака на півдні країни.

За словами генерал-майора Вільяма Гонсалеса, командувача військовою антитерористичною групою, 17 людей вважаються зниклими безвісти, а 50 людей врятовані та госпіталізовані.

Раніше сьогодні стало відомо, що на Філіппінах зазнав аварії військовий літак, на борту якого перебувало 92 людини. Аварія сталася на острові Холо за 1000 кілометрів на південь від Маніли.

Повідомлялося, що більшість з тих, хто був на борту, нещодавно пройшли базову військову підготовку і були відправлені на острів Холо в складі оперативної групи з боротьби із тероризмом в регіоні, населеного переважно мусульманами.

Військові припускають, що навряд літак став ціллю чийогось нападу, а, найімовірніше, пролетів повз злітно-посадкову смугу.

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