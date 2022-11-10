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Україна відкриє посольство на Філіппінах – Кулеба

Офіційний Київ очікує на зміцнення зв’язків, як Філіппінами, так і з усією Азією

Україна відкриє посольство у Манілі, столиці Філіппін, повідомив під час візиту до Камбоджі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна збирається відкрити посольство у Манілі «для зміцнення зв’язків з Філіппінами і Азією».

Як повідомляє сайт МЗС, сьогодні Кулеба підписав від імені України «Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії».

У Камбоджі проходить саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

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