Україна відкриє посольство на Філіппінах – Кулеба

Україна відкриє посольство у Манілі, столиці Філіппін, повідомив під час візиту до Камбоджі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, Україна збирається відкрити посольство у Манілі «для зміцнення зв’язків з Філіппінами і Азією».
Як повідомляє сайт МЗС, сьогодні Кулеба підписав від імені України «Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії».
У Камбоджі проходить саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
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