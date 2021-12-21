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Тайфун на Філіппінах: кількість загиблих зросла до 375

Жителі оглядають свої зруйновані стихією будинки, провінція Себу, 17 грудня 2021 року

Кількість загиблих внаслідок тайфуну на Філіппінах зросла до 375, ще пів тисячі людей поранені, 56 – вважають зниклими, повідомила поліція країни. Напередодні повідомляли про понад 200 загиблих.

Влада не виключає збільшення числа жертв, бо з багатьма невеликими містами і селами немає зв’язку через порушені стихією комунікації.

У найбільш постраждалих районах бракує питної води та їжі.

Тайфун «Рай», який вважають найпотужнішим із тих, що вражали Філіппіни цього року, мав швидкість вітру в 195 кілометрів за годину. Він вдарив по Філіппінах 17 грудня.

У 2013 році значні руйнування в країні спричинив тайфун «Хайян», один із найпотужніших із зафіксованих тропічних штормів. Тоді на Філіппінах загинули понад шість тисяч людей.

Потужний тайфун дістався Філіппін
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Потужний тайфун дістався Філіппін

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