Тайфун на Філіппінах: кількість загиблих зросла до 375

Кількість загиблих внаслідок тайфуну на Філіппінах зросла до 375, ще пів тисячі людей поранені, 56 – вважають зниклими, повідомила поліція країни. Напередодні повідомляли про понад 200 загиблих.

Влада не виключає збільшення числа жертв, бо з багатьма невеликими містами і селами немає зв’язку через порушені стихією комунікації.

У найбільш постраждалих районах бракує питної води та їжі.

Тайфун «Рай», який вважають найпотужнішим із тих, що вражали Філіппіни цього року, мав швидкість вітру в 195 кілометрів за годину. Він вдарив по Філіппінах 17 грудня.

У 2013 році значні руйнування в країні спричинив тайфун «Хайян», один із найпотужніших із зафіксованих тропічних штормів. Тоді на Філіппінах загинули понад шість тисяч людей.