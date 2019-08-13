НАЗК: державне фінансування нададуть 11 політичним партіям

Державне фінансування нададуть 11 політичним партіям, які брали участь у дострокових парламентських виборах. Відповідне рішення ухвалило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Право на отримання державного фінансування статутної діяльності отримали 11 політичних партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Сила і честь», «Опозиційний блок», «Українська стратегія Гройсмана», «Партія Шарія» та «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

В агентстві заявили, що фінансування статутної діяльності політичних партій починається з 1 січня. Їм також мають виплатити гроші «за час, що минув з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання».

На фінансування з державного бюджету мають право всі партії, які набрали більш ніж два відсотки на парламентських виборах.

Партія «Слуга народу» у 2020 році отримає близько 225 мільйонів гривень щорічно, «Опозиційна платформа – За життя» 68 мільйонів, «Батьківщина» – майже 43 мільйонів гривень. «Європейська солідарність» та «Голос» – 74 та 62 мільйони гривень (вони отримають додаткове фінансування за гендерний баланс).

Закон про фінансування політичних партій із державного бюджету був ухвалений у 2015 році.