ЦВК виявила порушення у фінансових звітах чотирьох партій-учасниць парламентських виборів

Центральна виборча комісія звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції у зв’язку з порушеннями в фінансових звітах партій «Соціальна справедливість», «Громадянська позиція», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» та «Партія Шарія» – про це йдеться в повідомленні ЦВК 26 липня.

Згідно з ним, ЦВК передала НАЗК матеріали здійснених аналізів проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів цих партій.

«Рішення прийнято у зв’язку з тим, що під час здійснення аналізу вказаних проміжних фінансових звітів, затверджених постановою ЦВК від 18 липня 2019 року №1745, Комісією було виявлено низку порушень вимог виборчого закону», – йдеться в повідомленні.

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Водночас у комісії не уточнюють, про які саме порушення йдеться.

Жодна з партій, про які повідомляє ЦВК, не коментувала публічно цю заяву.

Партії «Соціальна справедливість», «Громадянська позиція», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» та «Партія Шарія» не подолали п’ятивідсотковий бар’єр за результатами виборів до Верховної Ради 21 липня. Водночас «Партія Шарія», заснована блогером Анатолієм Шарієм, отримає державне фінансування в розмірі 12,2 мільйона гривень через те, що набрала майже 2,5 відсотків голосів.